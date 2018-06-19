В США отменили сотни авиарейсов из-за компьютерного сбоя

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Сотни рейсов отменены во вторник в США из-за компьютерного сбоя в авиакомпании PSA, региональном подразделении авиационного гиганта American Airlines.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении American Airlines.

"Региональный перевозчик PSA, который осуществляет примерно 12% из 6,7 тысячи ежедневных рейсов American Airlines, отменил во вторник утром все рейсы. Компания работает над расписанием, направляя самолеты и экипажи туда, где они должны находиться, чтобы возобновить работу", — говорится в сообщении American Airlines.

На восстановление расписания уйдет несколько дней, в течение которых компания будет работать по сокращенному расписанию, уточнили в American Airlines.

О причинах сбоя не сообщается.