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В США отменили режим ЧС, введенный из-за пандемии коронавируса

В США отменили режим ЧС, введенный из-за пандемии коронавируса Президент США Джо Байден отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный в стране из-за пандемии коронавируса в 2020 году.
Другие страны
11 апреля 2023 г. 01:56
В США отменили режим ЧС, введенный из-за пандемии коронавируса

Президент США Джо Байден отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный в стране из-за пандемии коронавируса в 2020 году.

Как передает Report, об этом сообщил Белый дом.

“Президент подписал закон, который отменяет режим чрезвычайной ситуации, связанный с пандемией COVID-19”, - рассказали в Белом доме.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в США 31 января 2020 года и истекал 11 апреля. Изначально его хотели продлить еще на месяц, но Конгресс США одобрил законопроект о немедленном прекращении режима ЧС.

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