В США отменили режим ЧС, введенный из-за пандемии коронавируса

Президент США Джо Байден отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный в стране из-за пандемии коронавируса в 2020 году.

Президент США Джо Байден отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный в стране из-за пандемии коронавируса в 2020 году.

Как передает Report, об этом сообщил Белый дом.

“Президент подписал закон, который отменяет режим чрезвычайной ситуации, связанный с пандемией COVID-19”, - рассказали в Белом доме.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в США 31 января 2020 года и истекал 11 апреля. Изначально его хотели продлить еще на месяц, но Конгресс США одобрил законопроект о немедленном прекращении режима ЧС.