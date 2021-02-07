О нас
Report Georgia
Аудио новости

В США отменили еще одно решение Трампа

В США отменили еще одно решение Трампа США отменили заключенные при бывшем президенте Дональде Трампе соглашения с Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом о сотрудничестве в вопросах предоставления убежища и начали процедуру их расторжения
Другие страны
7 февраля 2021 г. 03:14
В США отменили еще одно решение Трампа

США отменили заключенные при бывшем президенте Дональде Трампе соглашения с Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом о сотрудничестве в вопросах предоставления убежища и начали процедуру их расторжения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

В заявлении Госдепа отмечается, что США намерены расширить сотрудничество и взаимодействие в регионе, предложенные президентом страны Джо Байденом.

Действие этих документов, которые предполагали рассмотрение предоставления убежища не в США, а в этих странах, приостанавливается. Блинкен подчеркнул, что власти упомянутых стран были уведомлены об этом решении.

При этом он пояснил, что такие действия не означают, что граница США будет открыта. "Соединенные Штаты являются страной с границами и законами, которые надо выполнять", — сказал он.

Ранее президент США Джо Байден отменил еще одно решение своего предшественника на этом посту Дональда Трампа. Распоряжение касается ввозных пошлин на алюминий из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Американский глава счел необходимым сохранить пошлины на импорт алюминиевой продукции из ОАЭ. Он объяснил это решение интересами национальной безопасности, так как продукция из арабской страны может вытеснить внутреннее производство.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое важное

Азербайджан закупил еще 648 000 доз вакцины
Азербайджан закупил еще 648 000 доз вакцины
6 февраля 2021 г. 16:57
Посол Великобритании: Джебраил сейчас как город призраков под руинами 
Посол Великобритании: Джебраил сейчас как город призраков под руинами 
6 февраля 2021 г. 12:55
Обнародована программа визита иностранных дипломатов в Джебраил и Зангилан
Обнародована программа визита иностранных дипломатов в Джебраил и Зангилан
6 февраля 2021 г. 11:46
Иностранные дипломаты в Азербайджане отбыли в Джебраил и Зангилан
Иностранные дипломаты в Азербайджане отбыли в Джебраил и Зангилан
6 февраля 2021 г. 10:26
В Азербайджане пенсии индексируются и увеличиваются на 11,4%
В Азербайджане пенсии индексируются и увеличиваются на 11,4%
5 февраля 2021 г. 20:06
В Баку создается Парк военных трофеев
ФотоВ Баку создается Парк военных трофеев
5 февраля 2021 г. 16:19
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
5 февраля 2021 г. 15:27
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
5 февраля 2021 г. 14:53
Сегодня начинается онлайн-регистрация для желающих вакцинироваться
Сегодня начинается онлайн-регистрация для желающих вакцинироваться
5 февраля 2021 г. 00:00
Для определения заминированных участков будут привлечены частные компании
Для определения заминированных участков будут привлечены частные компании
4 февраля 2021 г. 19:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi