В США отменили более тысячи авиарейсов из-за сильной снежной бури

Из-за обильных снегопадов в США отменены более тысячи авиарейсов, сообщает Bloomberg со ссылкой на сайт FlightAware.

Из-за обильных снегопадов в США отменены более тысячи авиарейсов, сообщает Bloomberg со ссылкой на сайт FlightAware.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, почти половина отмененных авиарейсов приходится на международный аэропорт Миннеаполис/Сент-Пол, который является хабом для авиакомпаний Delta Air Lines. Еще 11% приходится на аэропорт Денвера.

В Миннеаполисе выпало 13 см снега, ожидается, что выпадет еще 30 см в течение дня. Метеорологи также прогнозируют порывистый ветер.

Рекордным для этого региона остается начало ноября 1991 года, когда выпал 71 см снега, напоминает агентство.