В США отменили более трех тысяч авиарейсов из-за снежной бури

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Более трех тысяч воздушных рейсов были отменены и более девяти тысяч авиарейсов задержаны по причине снежного шторма, бушующего в нескольких штатах на северо-востоке США.

Как передает Report, об этом передает профильный сайт FlightAware.

В частности, обильный снегопад отмечен в таких американских штатах, как Нью-Йорк, Коннектикут, Нью-Гэмпшир, Вермонт, Массачусетс и Пенсильвания.

Это уже второй серьезный снежный шторм в этом регионе за последнюю неделю.