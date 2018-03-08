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    В США отменили более трех тысяч авиарейсов из-за снежной бури

    Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Более трех тысяч воздушных рейсов были отменены и более девяти тысяч авиарейсов задержаны по причине снежного шторма, бушующего в нескольких штатах на северо-востоке США.

    Как передает Report, об этом передает профильный сайт FlightAware.

    В частности, обильный снегопад отмечен в таких американских штатах, как Нью-Йорк, Коннектикут, Нью-Гэмпшир, Вермонт, Массачусетс и Пенсильвания.

    Это уже второй серьезный снежный шторм в этом регионе за последнюю неделю.

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