В США отменили более 2 тысяч авиарейсов из-за непогоды

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Американские авиакомпании отменили более 2300 рейсов из-за снежного шторма, который ожидается на северо-востоке страны.

Как сообщает Report со ссылкой на USA Today, по состоянию на 5:20 часов вечера по местному времени 8 февраля (02:20 по Баку 9 февраля), по всей стране были отменены 2293 рейсов, утверждает издание со ссылкой на FlightAware.

Согласно прогнозам погоды, шторм помешает выполнению рейсов из Нью-Йорка, Филадельфии, Балтимора, Вашингтона и других городов.