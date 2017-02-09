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    В США отменили более 2 тысяч авиарейсов из-за непогоды

    Шторм помешает выполнению рейсов из Нью-Йорка, Филадельфии, Балтимора и Вашингтона

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Американские авиакомпании отменили более 2300 рейсов из-за снежного шторма, который ожидается на северо-востоке страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на USA Today, по состоянию на 5:20 часов вечера по местному времени 8 февраля (02:20 по Баку 9 февраля), по всей стране были отменены 2293 рейсов, утверждает издание со ссылкой на FlightAware.

    Согласно прогнозам погоды, шторм помешает выполнению рейсов из Нью-Йорка, Филадельфии, Балтимора, Вашингтона и других городов.

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