В США отменены около 1600 авиарейсов из-за урагана

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Авиакомпания American Airlines отменила около 1600 рейсов в США. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, компании пришлось пойти на такой шаг в связи с объявленным штормовым предупреждением из-за урагана "Мэтью".

Как заявили American Airlines, отмена рейсов вводится 6 октября и распространяется на международный аэропорт Майами, аэропорт Форт-Лодердейл - Холливуд и аэропорт Палм-Бич.

В компании надеются восстановить полеты 7 октября.