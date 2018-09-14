В США отменены более 1,6 тысяч рейсов

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Более 1,6 тыс. авиарейсов отменено в аэропортах США в связи с надвигающимся на восточное побережье страны ураганом "Флоренс". Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные онлайн-портала FlightAware, отслеживающего перемещения гражданских воздушных судов, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Большинство рейсов в регионах, которые затронет стихия, отменены вплоть до субботы. Большинство региональных аэропортов в штатах Северная Каролина и Южная Каролина закрыты и не возобновят работу как минимум до субботы. Ожидается, что число отмененных рейсов будет расти в течение ближайших часов.

Власти штатов Вирджиния, Джорджия, Мэриленд, Северная Каролина, Южная Каролина, а также Вашингтона ранее ввели режим чрезвычайной ситуации из-за надвигающейся стихии.