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В США отложили запуск двух лунных миссий

В США отложили запуск двух лунных миссий Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) отложило на год запуск лунных миссий Artemis II и Artemis III.
Другие страны
10 января 2024 г. 03:13
В США отложили запуск двух лунных миссий

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) отложило на год запуск лунных миссий Artemis II и Artemis III.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом на онлайн-конференции сообщил директор управления Билл Нельсон.

"Безопасность - наш главный приоритет, и мы хотим дать командам Artemis больше времени, чтобы справиться с трудностями, связанными с первыми разработками, операциями и интеграцией", - сказал он.

По его словам, запуск Artemis II теперь назначен на сентябрь 2025 года, а Artemis III - на сентябрь 2026 года.

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