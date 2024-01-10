В США отложили запуск двух лунных миссий

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) отложило на год запуск лунных миссий Artemis II и Artemis III.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) отложило на год запуск лунных миссий Artemis II и Artemis III.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом на онлайн-конференции сообщил директор управления Билл Нельсон.

"Безопасность - наш главный приоритет, и мы хотим дать командам Artemis больше времени, чтобы справиться с трудностями, связанными с первыми разработками, операциями и интеграцией", - сказал он.

По его словам, запуск Artemis II теперь назначен на сентябрь 2025 года, а Artemis III - на сентябрь 2026 года.