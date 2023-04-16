В США отложили проведение серии казней из-за дефицита смертельных инъекций

Власти штата Огайо (США) приняли решение отложить проведение трех казней, так как не смогли приобрести необходимые для смертельных инъекций препараты.

Власти штата Огайо (США) приняли решение отложить проведение трех казней, так как не смогли приобрести необходимые для смертельных инъекций препараты.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CNN, губернатор штата Майк Деуайн отметил, что поставщики фармпрепаратов пока не готовы продавать подобные вещества.

В то же время ранее представители фармацевтической отрасли пригрозили властям Огайо, что полностью прекратят продавать свои препараты, если заподозрят, что образцы их продукции применяются при исполнении смертного приговора.

CNN подчеркивает, что намеченные на эту осень казни перенесены теперь на 2026 года. В последний раз заключенных казнили в Огайо пять лет назад.