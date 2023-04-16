О нас

В США отложили проведение серии казней из-за дефицита смертельных инъекций

В США отложили проведение серии казней из-за дефицита смертельных инъекций Власти штата Огайо (США) приняли решение отложить проведение трех казней, так как не смогли приобрести необходимые для смертельных инъекций препараты.
Другие страны
16 апреля 2023 г. 02:13
В США отложили проведение серии казней из-за дефицита смертельных инъекций

Власти штата Огайо (США) приняли решение отложить проведение трех казней, так как не смогли приобрести необходимые для смертельных инъекций препараты.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CNN, губернатор штата Майк Деуайн отметил, что поставщики фармпрепаратов пока не готовы продавать подобные вещества.

В то же время ранее представители фармацевтической отрасли пригрозили властям Огайо, что полностью прекратят продавать свои препараты, если заподозрят, что образцы их продукции применяются при исполнении смертного приговора.

CNN подчеркивает, что намеченные на эту осень казни перенесены теперь на 2026 года. В последний раз заключенных казнили в Огайо пять лет назад.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
13 апреля 2023 г. 11:42
Бавария отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
"Бавария" отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
13 апреля 2023 г. 19:06
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
14 апреля 2023 г. 17:55
Британская разведка: Кремль убеждает россиян, что контролирует оккупированные территории
Британская разведка: Кремль убеждает россиян, что контролирует оккупированные территории
9 апреля 2023 г. 13:44
20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение
20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение
10 апреля 2023 г. 08:45
Завершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
ФотоЗавершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
10 апреля 2023 г. 20:07
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
11 апреля 2023 г. 18:00
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
12 апреля 2023 г. 15:40
В Баку ожидается сильный ветер
В Баку ожидается сильный ветер
12 апреля 2023 г. 17:41
​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Фото​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
14 апреля 2023 г. 08:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi