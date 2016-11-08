Аризона. 8 ноября. REPORT.AZ/ В США открылись первые участки для голосования на президентских выборах.
Как сообщает корреспондент Report, первые участки открылись на восточном побережье США в 6 утра по местному времени.
Ожидается, что более 120 миллионов американцев примут участие в голосовании, в ходе которого определится, кто станет 45-ым президентом США. Основная гонка традиционно развернется между кандидатом от Демократической партии - Хиллари Клинтон и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.
Участки закроются в 7-8 вечера по местному времени (в зависимости от штата).
Первичные результаты голосования и данные exit-poll по традиции начнут оглашать, когда закроются последние избирательные участки в Калифорнии.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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