Аризона. 8 ноября. REPORT.AZ/ В США открылись первые участки для голосования на президентских выборах.

Как сообщает корреспондент Report, первые участки открылись на восточном побережье США в 6 утра по местному времени.

Ожидается, что более 120 миллионов американцев примут участие в голосовании, в ходе которого определится, кто станет 45-ым президентом США. Основная гонка традиционно развернется между кандидатом от Демократической партии - Хиллари Клинтон и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Участки закроются в 7-8 вечера по местному времени (в зависимости от штата).

Первичные результаты голосования и данные exit-poll по традиции начнут оглашать, когда закроются последние избирательные участки в Калифорнии.