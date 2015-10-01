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    ​В США откроют институт по изучению и разрешению военных конфликтов

    На открытие такого института выделили $100 млн

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Университет Чикаго получил $100 млн на открытие института по изучению и разрешению глобальных конфликтов в странах, где действовали или действуют террористические группы.

    Как передает Report, такую внушительную сумму предоставил Фонд Томаса Л.Пирсона и семьи Пирсон, пишет Chicago Tribune.

    Институт Пирсона будет частью университета Школы публичной политики Харриса и будет включать в себя Глобальный форум Пирсона, в котором ежегодно будут принимать участие политики со всего мира для обмена идеями и работы над решением конфликтнов.

    «Сфера изучения глобальных конфликтов созрела для грандиозных исследовательских подходов и институт Пирсона будет стремиться найти наиболее эффективные политические решения для разрешения вооруженных конфликтов», — заявил президент университета Чикаго Роберт Циммер,

    Организаторы ожидают, что институт и форум будут полезны в разработке стратегий, которые смогут предотвратить или разрешить конфликты, аналогичные сирийскому и иракскому.

    По мнению президента Совета по международным отношениям и эксперта по внешней политике США Ричарда Хааса, такой институт может стать связующим звеном между учеными и Государственным департаментом.

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