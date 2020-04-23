​В США от коронавируса скончались более 47 тыс. человек

Число жертв коронавируса в США достигло 47 034.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.

Количество случаев заражения коронавирусом составляет 847 985, выздоровели 77 тысяч.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент вирус отмечен в 210 странах и регионах.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVID-19, 11 марта - объявила коронавирус пандемией.