В США от коронавируса погибли более 9 тысяч человек

​В США от коронавируса погибли более 9 тысяч человек

6 апреля, 2020 00:06 18

https://report.az/storage/news/dae03f4c8d8471bf0303145ec74279ed/0006935b-0e34-4dcb-be87-47ebdc1e7104_292.jpg Число жертв коронавируса в США составляет 9 267 человек. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 325 тысяч, выздоровевших - 16,8 тысячи. Ранее в воскресенье сообщалось о 8 503 умерших. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 1 133 758, количество летальных исходов - 62 784.

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