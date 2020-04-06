​В США от коронавируса погибли более 9 тысяч человек

Число жертв коронавируса в США составляет 9 267 человек.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 325 тысяч, выздоровевших - 16,8 тысячи.
Ранее в воскресенье сообщалось о 8 503 умерших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 1 133 758, количество летальных исходов - 62 784.