Наверх

В США от коронавируса погибли более 9 тысяч человек

​В США от коронавируса погибли более 9 тысяч человек

18

Число жертв коронавируса в США составляет 9 267 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 325 тысяч, выздоровевших - 16,8 тысячи.

Ранее в воскресенье сообщалось о 8 503 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 1 133 758, количество летальных исходов - 62 784.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!