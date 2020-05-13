В США от COVID-19 погибло более 82 тыс. человек

Число умерших от коронавируса в США за последние сутки увеличилось на 1 203 человек - до 82 010.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, число инфицированных за истекшие 24 часа возросло на 19 030 человек - до 1 388 137.

Больше всего зараженных и погибших зафиксировано в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Иллинойсе.

В Нью-Йорке COVID-19 инфицированы 347 151 человек, жертвами заболевания стали более 27 тыс. человек.

В Нью-Джерси коронавирусом заразились 141 137, а в Иллинойсе - 79 007 человека.

На сегодняшний день от опасного вируса вылечились 262 321 американцев.