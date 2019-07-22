В США осуществлена крупнейшая в истории выплата в связи с делами об утечке данных

Американское бюро кредитных историй Equifax договорилось с властями США о выплате 700 млн долларов за закрытие в отношении него расследований, связанных со взломом его хакерами в 2017 году и кражей данных 147 млн клиентов.

Как передаёт Report со ссылкой на "Коммерсантъ", это крупнейшая в истории выплата, связанная с делами об утечке данных.

В отношении Equifax велось сразу несколько расследований в США, в том числе Федеральной торговой комиссией (FTC), Бюро по защите потребителей на финансовом рынке и прокурорами почти всех штатов, выплата компанией штрафа приведет к прекращению всех этих расследований. Не вся сумма является штрафом: Equifax направит 300 млн долларов на компенсации клиентам, пострадавшим от утечки данных, эта сумма может вырасти до 425 млн долларов.

Equifax сообщила об утечке в сентябре 2017 года: тогда стало известно, что на протяжении нескольких месяцев злоумышленники пользовались уязвимостью системы безопасности сайта бюро и получили доступ к именам, номерам социального страхования, датам рождения, адресам, а в некоторых случаях и к номерам водительских удостоверений и данным кредитных карт пользователей. Сначала речь шла о 143 млн пользователей, затронутых утечкой, после уточнения это количество выросло до 147 млн.