В США осудили на 20 лет возглавлявшую женский батальон террористов

Уроженка штата Канзас Эллисон Флук-Экрин, возглавлявшая женский батальон в составе террористической группировки "Исламское государство", приговорена к 20 годам тюремного заключения на родине.

Уроженка штата Канзас Эллисон Флук-Экрин, возглавлявшая женский батальон в составе террористической группировки "Исламское государство", приговорена к 20 годам тюремного заключения на родине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило Министерство юстиции США.

"Гражданка США приговорена к 20 годам тюремного заключения в Восточном округе штата Вирджиния за организацию и руководство женским военизированным батальоном в Сирии от имени Исламского государства Ирака и Леванта", - говорится в пресс-релизе министерства. Флук-Экрин была заключена под стражу 28 января 2022 года.

Согласно судебным документам, примерно с сентября 2011 года по май 2019 года Флук-Экрин (42 года) участвовала в подготовке терактов в Сирии, Ливии и Ираке, а также возглавляла военизированный батальон "Хатиба Нусайба", в рядах которого состояли около 100 женщин и девочек, некоторым из них было всего 10 лет. Гражданка США обучала их стрелять из автоматического оружия, использовать гранаты и детонировать пояса смертников.

Как сообщается, дети Флук-Экрин призывали суд вынести ей максимально возможное наказание. Во время слушания приговора суд включил в протокол два отдельных письма, представленных взрослой дочерью и взрослым сыном Флук-Экрин, в которых они рассказали о жестоком обращении и насилии по отношению к ним со стороны матери.