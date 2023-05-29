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В США опубликовали законопроект о повышении потолка госдолга

В США опубликовали законопроект о повышении потолка госдолга Соглашение конгрессменов-республиканцев и американской администрации по бюджету предусматривает повышение потолка государственного долга США до 1 января 2025 года.
Другие страны
29 мая 2023 г. 04:43
В США опубликовали законопроект о повышении потолка госдолга

Соглашение конгрессменов-республиканцев и американской администрации по бюджету предусматривает повышение потолка государственного долга США до 1 января 2025 года.

Как передает Report, текст законопроекта опубликован на сайте спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти.

"Временное повышение потолка государственного долга до 1 января 2025 года»" — говорится в документе.

В соглашении отмечается, что 2 января 2025 года будет достигнут потолок госдолга и это, в свою очередь, может привести к дефолту, если правительство не примет чрезвычайных мер или вновь не поднимет лимит.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что это соглашение снимает с повестки угрозу катастрофического дефолта и защищает результаты, которых удалось достичь в восстановлении экономики.

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