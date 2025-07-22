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В США опубликовали 230 тыс. документов, касающихся убийства Мартина Лютера Кинга

В США опубликовали 230 тыс. документов, касающихся убийства Мартина Лютера Кинга Вашингтонская администрация опубликовала на сайте Национального архива США около 230 тыс. документов, касающихся убийства борца за права темнокожего населения страны Мартина Лютера Кинга, включая ранее засекреченные материалы.
Другие страны
22 июля 2025 г. 06:18
В США опубликовали 230 тыс. документов, касающихся убийства Мартина Лютера Кинга

Вашингтонская администрация опубликовала на сайте Национального архива США около 230 тыс. документов, касающихся убийства борца за права темнокожего населения страны Мартина Лютера Кинга, включая ранее засекреченные материалы.

Как передает Report, об этом заявила глава Национальной разведки США Тулси Габбард.

"Эти документы содержат подробные сведения о расследовании ФБР убийства Мартина Лютера Кинга, обсуждения потенциальных улик, внутренние служебные записки ФБР, в которых изложены данные о ходе расследования, информацию о бывшем сокамернике Джеймса Эрла Рэя (убийца Кинга - прим. ТАСС), утверждавшем, что он обсуждал с Рэем предполагаемый план убийства, и другое", - отмечается в письменном заявлении Габбард.

Как она уточнила, материалы были раскрыты согласно исполнительному указу американского президента Дональда Трампа. В этой работе участвовали сотрудники Минюста США, ФБР, ЦРУ и Национального архива. Документы подверглись минимальной цензуре, многие из них ранее не были оцифрованы, отметила Габбард. По ее словам, американцы "почти 60 лет ждали того, чтобы в полном объеме ознакомиться" со сведениями, касающимися расследования убийства Кинга.

Сын борца за права темнокожих Мартин Лютер Кинг III, а также дочь правозащитника Бернис Кинг раскритиковали решение администрации США опубликовать документы. Как они опасаются, это может привести к распространению заведомо ложных сведений об их отце, поскольку руководство ФБР в прошлом стремились его опорочить.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Martin Lüter Kinqin qətli ilə bağlı 230 mindən çox sənədin məxfiliyini ləğv edib

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