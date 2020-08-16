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В США опровергли желание Трампа встретиться с Путиным

В США опровергли желание Трампа встретиться с Путиным Президент США Дональд Трамп не планирует встречаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным до выборов, которые пройдут в начале ноября. Появившуюся ранее в СМИ информацию опроверг помощник главы Белого дома по национальной безопасности Роберт О'
Другие страны
16 августа 2020 г. 20:40
В США опровергли желание Трампа встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп не планирует встречаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным до выборов, которые пройдут в начале ноября. Появившуюся ранее в СМИ информацию опроверг помощник главы Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

"У нас не будет саммита с Путиным перед выборами", — заявил О'Брайен.

Он также подчеркнул, что США не примут участие в онлайн-саммите по Ирану, с предложением о проведении которого ранее выступил российский лидер. "Мы отказались от этого", — отметил помощник американского президента.

Ранее 16 августа телеканал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения, сообщил, что Трамп хочет встретиться с Путиным в преддверии президентских выборов. Отмечалось, что в администрации американского лидера якобы рассматривается несколько возможных дат проведения подобных переговоров. В частности, существует вероятность, что встречу двух лидеров могут организовать в сентябре в Нью-Йорке.

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