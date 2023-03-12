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В США опровергли заявления Ирана о возможном обмене пленными

В США опровергли заявления Ирана о возможном обмене пленными Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс опроверг сообщение главы иранского МИД Хосейна Амира Абдоллахияна о том, что Иран и США достигли первичных договоренностей об обмене заключенными.
Другие страны
12 марта 2023 г. 19:46
В США опровергли заявления Ирана о возможном обмене пленными

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс опроверг сообщение главы иранского МИД Хосейна Амира Абдоллахияна о том, что Иран и США достигли первичных договоренностей об обмене заключенными.

Как передает Report, об этом Прайс сообщил агентству Associated Press.

Он назвал новость "еще одной особенно жестокой ложью, которая только усугубляет страдания семей" заключенных в Иране граждан США. "Мы безостановочно работаем над освобождением трех незаконно задержанных американцев в Иране, - заявил Нед Прайс. - Мы не остановимся, пока они не воссоединятся со своими близкими".

Совет национальной безопасности Белого дома в отдельном заявлении также назвал новости об обмене "ложными", передает Associated Press.

В Иране на данный момент под стражей находятся три гражданина США - Эмад Шарги, Морад Тахбаз и Сиамак Намази. По данным заместителя главы судебной власти Ирана по международным вопросам Али Багери, власти США удерживают около 15 иранских граждан, которых обвиняют в попытке обхода американских санкций.

Ранее министр иностранных дел Ирана Абдоллахиян заявил, что власти обеих стран "пришли к предварительному соглашению об обмене заключенными".

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