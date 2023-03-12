В США опровергли заявления Ирана о возможном обмене пленными

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс опроверг сообщение главы иранского МИД Хосейна Амира Абдоллахияна о том, что Иран и США достигли первичных договоренностей об обмене заключенными.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс опроверг сообщение главы иранского МИД Хосейна Амира Абдоллахияна о том, что Иран и США достигли первичных договоренностей об обмене заключенными.

Как передает Report, об этом Прайс сообщил агентству Associated Press .

Он назвал новость "еще одной особенно жестокой ложью, которая только усугубляет страдания семей" заключенных в Иране граждан США. "Мы безостановочно работаем над освобождением трех незаконно задержанных американцев в Иране, - заявил Нед Прайс. - Мы не остановимся, пока они не воссоединятся со своими близкими".

Совет национальной безопасности Белого дома в отдельном заявлении также назвал новости об обмене "ложными", передает Associated Press.

В Иране на данный момент под стражей находятся три гражданина США - Эмад Шарги, Морад Тахбаз и Сиамак Намази. По данным заместителя главы судебной власти Ирана по международным вопросам Али Багери, власти США удерживают около 15 иранских граждан, которых обвиняют в попытке обхода американских санкций.

Ранее министр иностранных дел Ирана Абдоллахиян заявил, что власти обеих стран "пришли к предварительному соглашению об обмене заключенными".