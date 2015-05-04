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    ​В США около выставки карикатур на пророка Мухаммеда произошла стрельба

    В результате инцидента два человека погибли, один ранен

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В американском городе Гарленд (штат Техас) произошла перестрелка у выставочного центра, в котором проводили акцию, посвященную защите свободы слова и, в частности, демонстрировали карикатуры на пророка Мухаммеда.

    Как передает Report, об этом сообщили в воскресенье представители полиции журналистам агентства Associated Press.

    Как сообщили представители полиции журналистам американской телекомпании CBS, два человека, открывшие стрельбу убиты, один охранник получил ранение в ногу.

    Причина инцидента неизвестна, не уточняется, имеет ли он отношение к выставке.

    На месте происшествия находится группа бойцов из подразделения специального назначения. Они эвакуировали из выставочного центра несколько десятков человек. В нем, как отмечается, проводили конкурс на лучшее изображение пророка Мухаммеда. Призовой фонд составлял $10 тыс.

    По сведениям местных СМИ, власти опасаются, что на месте происшествия могут находиться взрывные устройства.

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