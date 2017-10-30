 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В США около миллиона человек остались без света из-за непогоды

    В штате Массачусетс из-за непогоды электроэнергии лишились более 269 тысячи человек, в Род-Айленде – более 144 тысячи человек© USA Today

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Число жителей северо-востока США, оставшихся без электричества из-за сильных ливней и ветра, увеличилось до 930 тысяч человек, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    В штате Массачусетс из-за непогоды электроэнергии лишились более 269 тысяч человек, в Род-Айленде – более 144 тысяч человек и свыше 152 тысяч - в штате Коннектикут. Около 231 тысячи потребителей оказались отключены от системы электроснабжения в штате Нью-Гэмпшир, 95 тысяч - в штате Мэн, 41 тысяча - в Вермонте.

    Сильные ливни, сопровождаемые шквалистым ветром, обрушились на часть восточного побережья США в прошлое воскресенье. Ветер ураганной силы валит деревья, в некоторых районах скорость ветра достигает 60 миль в час (около 96 километров в час). 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi