​В США официально обвинили российских хакеров в кибератаке на Пентагон две недели назад

Баку. 07 Августа. REPORT.AZ/ Представители Пентагона заявили, что 25 июля текущего года российские хакеры совершили "сложную кибератаку" на электронную почту генштаба.

Как передает Report, в оборонном ведомстве США сообщили, что данная кибератака затронула около 4 000 сотрудников генштаба.

На данный момент еще не ясно, действовали хакеры самостоятельно или по приказу правительства РФ. Подчеркивается, что киберпреступникам не удалось завладеть какой-либо секретной информацией.