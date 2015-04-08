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    ​В США офицер полиции арестован за убийство афроамериканца

    Офицер полиции оправдывал стрельбу тем, что убитый пытался достать оружие

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ В США по обвинению в убийстве афроамериканца  арестован сотрудник полиции Южной Каролины.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, власти арестовали 33-летнего офицера Майкла Слейгера, после того как просмотрели видео инцидента, произошедшего в субботу.

    На видеозаписи видно, что сотрудник полиции остановил автомобиль со сломанным стоп-сигналом, водитель автомобиля пытается убежать, и офицер восемь раз стреляет водителю в спину.

    Офицер полиции оправдывал стрельбу тем, что убитый пытался достать оружие. Однако на видео видно, что убитый гражданин был безоружен.

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