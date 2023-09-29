В США одобрят до $80 млрд помощи Украине на 2024 год

Ряд членов Республиканской партии в сенате США намерены провести обширный пакет помощи Украине на 2024 год в размере 60-80 миллиардов долларов.

Ряд членов Республиканской партии в сенате США намерены провести обширный пакет помощи Украине на 2024 год в размере 60-80 миллиардов долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает интернет-издание Punchbowl со ссылкой на источники.

По его данным, многие республиканцы в Сенате хотели бы в следующем месяце провести в Конгрессе голосование по вопросу выделения Киеву пакета помощи на целый год. Предполагается, что это дало бы возможность продолжать поддержку Украины после президентских выборов, намеченных на ноябрь 2024 года. Кроме того, это позволило бы избежать приостановки с 1 октября текущего года работы федерального правительства.

"Сумма годовой поддержки поистине ошеломляющая - в диапазоне от $60 млрд до $80 млрд", - указывает портал. При этом он отмечает, что голосование неизбежно будет сопряжено с трудностями.