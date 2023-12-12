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В США одобрили законопроект о запрете импорта урана из России

В США одобрили законопроект о запрете импорта урана из России Палата представителей Конгресса приняла законопроект о запрете импорта российского урана.
Другие страны
12 декабря 2023 г. 04:21
В США одобрили законопроект о запрете импорта урана из России

Палата представителей Конгресса приняла законопроект о запрете импорта российского урана.

Как передает Report, трансляция голосования велась на сайте нижней палаты законодательного органа США.

Инициатива была одобрена конгрессменами единогласно.

Законопроект предполагает запрет на импорт в США низкообогащенного урана, произведенного в России, спустя 90 дней после его вступления в силу. Тем не менее он позволяет Министерству энергетики США по согласованию с госсекретарем и министром финансов выдавать разрешения на импорт российского урана в объемах, разрешенных действующим американским законодательством. Действие ограничений предусмотрено до конца 2040 года.

Инициатива также накладывает на Минэнерго США обязательства по поиску и предоставлению Конгрессу вариантов замещения поставок российского урана.

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