В США одобрили законопроект о запрете импорта энергоресурсов из России

Палата представителей конгресса США проголосовала за законопроект о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России в страну.

Палата представителей конгресса США проголосовала за законопроект о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России в страну.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом свидетельствуют результаты голосования в четверг.

Законопроект поддержали 414 членов палаты, 17 проголосовали против.

Помимо запрета на импорт нефти и энергоносителей законопроект предусматривает призыв к торговому представителю США в ВТО инициировать вопрос о пересмотре торговых уступок России и приостановке членства страны в организации.