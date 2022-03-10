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В США одобрили законопроект о запрете импорта энергоресурсов из России

В США одобрили законопроект о запрете импорта энергоресурсов из России Палата представителей конгресса США проголосовала за законопроект о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России в страну.
Другие страны
10 марта 2022 г. 09:07
В США одобрили законопроект о запрете импорта энергоресурсов из России

Палата представителей конгресса США проголосовала за законопроект о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России в страну.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом свидетельствуют результаты голосования в четверг.

Законопроект поддержали 414 членов палаты, 17 проголосовали против.

Помимо запрета на импорт нефти и энергоносителей законопроект предусматривает призыв к торговому представителю США в ВТО инициировать вопрос о пересмотре торговых уступок России и приостановке членства страны в организации.

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Версия на английском языке US approves bill to ban energy imports from Russia

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