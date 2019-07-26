Конгресс США одобрил законопроект о продлении срока наступления потолка госдолга

Палата представителей американского конгресса одобрила законопроект о продлении на два года срока наступления потолка государственного долга.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом свидетельствуют итоги соответствующего голосования.

Отмечается, что документ позволяет правительству США неограниченно увеличивать федеральные займы до конца июля 2021 года.

В поддержку законопроекта проголосовали 284 конгрессмена, против - 149.

Впоследствии проект рассмотрит сенат Соединённых Штатов.