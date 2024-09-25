О нас

В США одобрили резолюцию, обвиняющую Блинкена в неуважении к Конгрессу

В США одобрили резолюцию, обвиняющую Блинкена в неуважении к Конгрессу Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал резолюцию, содержащую обвинение госсекретаря США Энтони Блинкена в неуважении к американскому законодательному органу.
Другие страны
25 сентября 2024 г. 06:06
В США одобрили резолюцию, обвиняющую Блинкена в неуважении к Конгрессу

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал резолюцию, содержащую обвинение госсекретаря США Энтони Блинкена в неуважении к американскому законодательному органу.

Как сообщает Report, резолюция содержит обвинение Блинкена в неуважении к Конгрессу из-за его отказа явиться на слушания, посвященные выводу войск США из Афганистана в 2021 году.

"Отказ госсекретаря Блинкена ответить на повестку комитета, несмотря на месяцы уведомлений и предложений, следует рассматривать как неуважение", - говорится в тексте документа. После одобрения комитетом инициативу рассмотрит Палата представителей полного состава.

Председатель комитета Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) неоднократно призывал Блинкена выступить на слушаниях по Афганистану. Законодатель подчеркивал, что внешнеполитическое ведомство и лично госсекретарь играли ключевую роль в процессе вывода американских войск из Афганистана.

Он назначил слушания на 24 сентября, однако Блинкен не смог дать показания перед конгрессменами, поскольку принимает участие в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Komitə Blinkeni Konqresə hörmətsizlikdə ittiham edən qətnaməni təsdiqləyib

Другие новости из категории

Президент Сербии заявил, что мир находится на пороге ядерной катастрофы
Президент Сербии заявил, что мир находится на пороге ядерной катастрофы
25 сентября 2024 г. 05:14
Байден посетит Германию
Байден посетит Германию
25 сентября 2024 г. 04:29
Число жертв проливных дождей в Японии выросло до восьми
Число жертв проливных дождей в Японии выросло до восьми
25 сентября 2024 г. 03:57
Кыргызстан выдвигает свою кандидатуру в непостоянные члены Совбеза ООН
Кыргызстан выдвигает свою кандидатуру в непостоянные члены Совбеза ООН
25 сентября 2024 г. 03:18
Кирби: КНР наращивает свои ядерные вооружения
Кирби: КНР наращивает свои ядерные вооружения
25 сентября 2024 г. 00:56
В Ливане число погибших в результате ударов ВС Израиля возросло до 569 человек
В Ливане число погибших в результате ударов ВС Израиля возросло до 569 человек
24 сентября 2024 г. 23:32
Генсек ООН: Мир находится на пороге климатической катастрофы
Генсек ООН: Мир находится на пороге климатической катастрофы
24 сентября 2024 г. 23:16
Минздрав Бангладеш: В ходе протестов в июле и августе погибли 708 человек
Минздрав Бангладеш: В ходе протестов в июле и августе погибли 708 человек
24 сентября 2024 г. 22:46
ВВС Израиля атаковали десятки целей Хезболлах в долине Бекаа и на юге Ливана
ВВС Израиля атаковали десятки целей "Хезболлах" в долине Бекаа и на юге Ливана
24 сентября 2024 г. 22:27
Канакское племя Сен-Луи распространило заявление в знак протеста против колониальной политики Франции
Канакское племя Сен-Луи распространило заявление в знак протеста против колониальной политики Франции
24 сентября 2024 г. 22:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi