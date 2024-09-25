В США одобрили резолюцию, обвиняющую Блинкена в неуважении к Конгрессу

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал резолюцию, содержащую обвинение госсекретаря США Энтони Блинкена в неуважении к американскому законодательному органу.

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал резолюцию, содержащую обвинение госсекретаря США Энтони Блинкена в неуважении к американскому законодательному органу.

Как сообщает Report , резолюция содержит обвинение Блинкена в неуважении к Конгрессу из-за его отказа явиться на слушания, посвященные выводу войск США из Афганистана в 2021 году.

"Отказ госсекретаря Блинкена ответить на повестку комитета, несмотря на месяцы уведомлений и предложений, следует рассматривать как неуважение", - говорится в тексте документа. После одобрения комитетом инициативу рассмотрит Палата представителей полного состава.

Председатель комитета Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) неоднократно призывал Блинкена выступить на слушаниях по Афганистану. Законодатель подчеркивал, что внешнеполитическое ведомство и лично госсекретарь играли ключевую роль в процессе вывода американских войск из Афганистана.

Он назначил слушания на 24 сентября, однако Блинкен не смог дать показания перед конгрессменами, поскольку принимает участие в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.