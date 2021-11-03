В США одобрили применение вакцины Pfizer для детей от пяти до 11 лет

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США рекомендовали прививать детей 5-11 лет вакциной производства американской компании Pfizer и германской BioNTech.
По его данным, члены специальной комиссии ЦКПЗ единогласно проголосовали за то, чтобы рекомендовать вакцинироваться двумя дозами указанного препарата детям в США в возрасте от пяти до 11 лет. Отмечается, что доза вакцины для детей этой возрастной группы будет составлять примерно третью часть от дозы взрослого человека и будет вводиться с интервалом в три недели. Вакцина может появиться в продаже уже в пятницу.