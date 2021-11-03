О нас
Report Georgia
Аудио новости

В США одобрили применение вакцины Pfizer для детей от пяти до 11 лет

В США одобрили применение вакцины Pfizer для детей от пяти до 11 лет Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США рекомендовали прививать детей 5-11 лет вакциной производства американской компании Pfizer и германской BioNTech.
Другие страны
3 ноября 2021 г. 07:40
В США одобрили применение вакцины Pfizer для детей от пяти до 11 лет

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США рекомендовали прививать детей 5-11 лет вакциной производства американской компании Pfizer и германской BioNTech.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается во вторник на сайте информационного портала Axios.

По его данным, члены специальной комиссии ЦКПЗ единогласно проголосовали за то, чтобы рекомендовать вакцинироваться двумя дозами указанного препарата детям в США в возрасте от пяти до 11 лет. Отмечается, что доза вакцины для детей этой возрастной группы будет составлять примерно третью часть от дозы взрослого человека и будет вводиться с интервалом в три недели. Вакцина может появиться в продаже уже в пятницу.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da 5-11 yaşlı uşaqlara “Pfizer” peyvəndi vurulacaq

Экслюзивные новости

Минобразования Грузии о причинах закрытия азербайджаноязычных школ
Минобразования Грузии о причинах закрытия азербайджаноязычных школ
2 ноября 2021 г. 15:57
Узбекистан идет по пути ВИЭ, но не отказывается и от традиционной энергетики
Узбекистан идет по пути ВИЭ, но не отказывается и от традиционной энергетики
2 ноября 2021 г. 11:45
Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
29 октября 2021 г. 18:15
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
29 октября 2021 г. 11:18
Для проекта SOCAR в Узбекистане ищут нового инвестора
Для проекта SOCAR в Узбекистане ищут нового инвестора
29 октября 2021 г. 10:44
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
29 октября 2021 г. 10:31
Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
28 октября 2021 г. 15:34
Университет туризма Узбекистана ждет магистрантов из Азербайджана
Университет туризма Узбекистана ждет магистрантов из Азербайджана
28 октября 2021 г. 14:12
В Губадлы создан таможенный пост
В Губадлы создан таможенный пост
27 октября 2021 г. 17:31
Бюджет Фонда страхования от безработицы повысится на 23 млн манатов
Бюджет Фонда страхования от безработицы повысится на 23 млн манатов
27 октября 2021 г. 16:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi