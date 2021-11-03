В США одобрили применение вакцины Pfizer для детей от пяти до 11 лет

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США рекомендовали прививать детей 5-11 лет вакциной производства американской компании Pfizer и германской BioNTech.

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США рекомендовали прививать детей 5-11 лет вакциной производства американской компании Pfizer и германской BioNTech.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается во вторник на сайте информационного портала Axios.

По его данным, члены специальной комиссии ЦКПЗ единогласно проголосовали за то, чтобы рекомендовать вакцинироваться двумя дозами указанного препарата детям в США в возрасте от пяти до 11 лет. Отмечается, что доза вакцины для детей этой возрастной группы будет составлять примерно третью часть от дозы взрослого человека и будет вводиться с интервалом в три недели. Вакцина может появиться в продаже уже в пятницу.