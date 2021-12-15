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В США одобрили повышение потолка госдолга страны до $31 трлн

В США одобрили повышение потолка госдолга страны до $31 трлн Сенат Конгресса США во вторник поддержал повышение потолка госдолга страны на 2,5 трлн долларов США, до 31,4 трлн долларов США.
Другие страны
15 декабря 2021 г. 02:10
В США одобрили повышение потолка госдолга страны до $31 трлн

Сенат Конгресса США во вторник поддержал повышение потолка госдолга страны на 2,5 трлн долларов США, до 31,4 трлн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Ожидается, что в нижней палате Конгресса США тоже вскоре одобрят указанную инициативу. После этого документ отправится на подпись президенту страны Джо Байдену. Министр финансов США Джанет Йеллен ранее призывала законодателей принять законопроект о потолке госдолга, поскольку иначе после 15 декабря может возникнуть нехватка средств, необходимых для финансирования работы федерального правительства.

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