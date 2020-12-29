В США одобрили идею раздать гражданам по две тысячи долларов

Палата представителей Конгресса США одобрила идею раздать американцам по две тысячи долларов, большинство проголосовало за инициативу об увеличении прямых выплат гражданам страны в рамках мер стимулирования национальной экономики

Палата представителей Конгресса США одобрила идею раздать американцам по две тысячи долларов, большинство проголосовало за инициативу об увеличении прямых выплат гражданам страны в рамках мер стимулирования национальной экономики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в поддержку этой инициативы высказались 275 законодателей, 134 выступили против.

Законопроект о поддержке американской экономики, подписанный президентом США Дональдом Трампом, рассчитан на 900 миллиардов долларов. В том числе в нем прописано увеличение выплат гражданам с 600 долларов до 2 000. Конгресс отдельно рассмотрел вопрос об увеличении прямых выплат. Палата представителей, проголосовав в поддержку этой инициативы, фактически выполнила требование Трампа.

28 декабря действующий президент США Дональд Трамп подписал законопроект о масштабном пакете помощи американской экономике. Размер выплаты увеличится с 600 до 2 000 долларов, а для детей будут раздавать уже не по 300, а по 600 долларов.