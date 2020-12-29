О нас
Report Georgia
Аудио новости

В США одобрили идею раздать гражданам по две тысячи долларов

В США одобрили идею раздать гражданам по две тысячи долларов Палата представителей Конгресса США одобрила идею раздать американцам по две тысячи долларов, большинство проголосовало за инициативу об увеличении прямых выплат гражданам страны в рамках мер стимулирования национальной экономики
Другие страны
29 декабря 2020 г. 05:27
В США одобрили идею раздать гражданам по две тысячи долларов

Палата представителей Конгресса США одобрила идею раздать американцам по две тысячи долларов, большинство проголосовало за инициативу об увеличении прямых выплат гражданам страны в рамках мер стимулирования национальной экономики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в поддержку этой инициативы высказались 275 законодателей, 134 выступили против.

Законопроект о поддержке американской экономики, подписанный президентом США Дональдом Трампом, рассчитан на 900 миллиардов долларов. В том числе в нем прописано увеличение выплат гражданам с 600 долларов до 2 000. Конгресс отдельно рассмотрел вопрос об увеличении прямых выплат. Палата представителей, проголосовав в поддержку этой инициативы, фактически выполнила требование Трампа.

28 декабря действующий президент США Дональд Трамп подписал законопроект о масштабном пакете помощи американской экономике. Размер выплаты увеличится с 600 до 2 000 долларов, а для детей будут раздавать уже не по 300, а по 600 долларов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое важное

Президент принял участие на открытии новой магистрали
ФотоПрезидент принял участие на открытии новой магистрали
28 декабря 2020 г. 19:04
Ввозимые в Азербайджан вакцину и шприцы освободят от налогов
Ввозимые в Азербайджан вакцину и шприцы освободят от налогов
28 декабря 2020 г. 14:54
Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена
ФотоОскандалившаяся директор бакинской школы уволена
28 декабря 2020 г. 14:24
Со следующего года в Азербайджане у каждого будет семейный врач
Со следующего года в Азербайджане у каждого будет семейный врач
28 декабря 2020 г. 12:10
В Ходжавенде армяне открыли огонь по азербайджанским военнослужащим, 1 солдат погиб
В Ходжавенде армяне открыли огонь по азербайджанским военнослужащим, 1 солдат погиб
28 декабря 2020 г. 11:20
Суд Азербайджана принял решение об аресте армянских военных преступников
Суд Азербайджана принял решение об аресте армянских военных преступников
26 декабря 2020 г. 17:51
В Азербайджане продлен срок дистанционного образования
В Азербайджане продлен срок дистанционного образования
26 декабря 2020 г. 14:54
TƏBİB: В Азербайджане наблюдается спад после пика заражений
TƏBİB: В Азербайджане наблюдается спад после пика заражений
26 декабря 2020 г. 13:31
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
26 декабря 2020 г. 12:01
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
25 декабря 2020 г. 16:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi