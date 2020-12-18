В США одобрена вакцина от коронавируса Moderna

Президент США Дональд Трамп сообщил, что вакцина от коронавируса Moderna одобрена для использования внутри страны. Как передает Report, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Вакцина Moderna одобрена подавляющим большинством", — написал он.
Трамп уточнил, что поставки начнутся незамедлительно. Также он добавил, что вакцина уже на пути в страны, наиболее страдающие от "китайского вируса", — Германия, Франция, Испания и Италия.
Ранее комитет экспертов рекомендовал медицинскому регулятору FDA применять Moderna в стране.
США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: инфицированы 17,2 миллиона, скончались 310 тысяч человек.