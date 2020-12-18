В США одобрена вакцина от коронавируса Moderna

Вакцина скоро поступит в страны, наиболее пострадавшие от коронавируса

Президент США Дональд Трамп сообщил, что вакцина от коронавируса Moderna одобрена для использования внутри страны. Как передает Report, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Вакцина Moderna одобрена подавляющим большинством", — написал он.

Трамп уточнил, что поставки начнутся незамедлительно. Также он добавил, что вакцина уже на пути в страны, наиболее страдающие от "китайского вируса", — Германия, Франция, Испания и Италия.

Ранее комитет экспертов рекомендовал медицинскому регулятору FDA применять Moderna в стране.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: инфицированы 17,2 миллиона, скончались 310 тысяч человек.