В США один человек погиб и пятеро пострадали после стрельбы в клубе

В США один человек погиб и пятеро пострадали после стрельбы в клубе

В результате перестрелки в одном из ночных клубов американского штата Техас один человек погиб, пятеро пострадали.

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В результате перестрелки в одном из ночных клубов американского штата Техас один человек погиб, пятеро пострадали. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил шериф округа Харрис Эд Гонсалез. "Несколько человек получили огнестрельные ранения. В общей сложности шесть человек пострадали. Один человек, Деррик Джонсон, скончался на месте происшествия", - сообщил правоохранитель в Twitter. По сообщению правоохранителей, внутри клуба вспыхнула драка, во время которой несколько человек достали огнестрельное оружие и начали стрелять. Полиция отмечает, что пока неясно, как погибшие и раненые люди связаны со стрельбой и беспорядками. Также сообщается, что пока арестованных по этому делу нет, а полиция продолжает поиски преступников. За последнее время в США был зафиксирован всплеск инцидентов с применением огнестрельного оружия, которые привели к гибели людей. В 2020 году от огнестрельных ранений погибли 43 тысячи американцев. В этом году число погибших превысило с января 23 тысячи. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram