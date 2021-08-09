О нас
Report Georgia
Аудио новости

В США один человек погиб и пятеро пострадали после стрельбы в клубе

В США один человек погиб и пятеро пострадали после стрельбы в клубе В результате перестрелки в одном из ночных клубов американского штата Техас один человек погиб, пятеро пострадали.
Другие страны
9 августа 2021 г. 12:30
В США один человек погиб и пятеро пострадали после стрельбы в клубе

В результате перестрелки в одном из ночных клубов американского штата Техас один человек погиб, пятеро пострадали.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил шериф округа Харрис Эд Гонсалез.

"Несколько человек получили огнестрельные ранения. В общей сложности шесть человек пострадали. Один человек, Деррик Джонсон, скончался на месте происшествия", - сообщил правоохранитель в Twitter.

По сообщению правоохранителей, внутри клуба вспыхнула драка, во время которой несколько человек достали огнестрельное оружие и начали стрелять. Полиция отмечает, что пока неясно, как погибшие и раненые люди связаны со стрельбой и беспорядками.

Также сообщается, что пока арестованных по этому делу нет, а полиция продолжает поиски преступников.

За последнее время в США был зафиксирован всплеск инцидентов с применением огнестрельного оружия, которые привели к гибели людей. В 2020 году от огнестрельных ранений погибли 43 тысячи американцев. В этом году число погибших превысило с января 23 тысячи.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке One killed, five injured in Texas nightclub shooting

Самое читаемое

Почему не курсируют поезда Баку-Гянджа и Баку-Габала?
Почему не курсируют поезда Баку-Гянджа и Баку-Габала?
6 августа 2021 г. 17:54
Азербайджан разрешил въезд и выезд гражданам 20 стран - СПИСОК
Азербайджан разрешил въезд и выезд гражданам 20 стран - СПИСОК
2 августа 2021 г. 15:18
Средний размер заработной платы в Баку снизился на 4%
Средний размер заработной платы в Баку снизился на 4%
4 августа 2021 г. 16:44
Названа дата приема в дошкольные подготовительные группы госшкол Азербайджана
Названа дата приема в дошкольные подготовительные группы госшкол Азербайджана
7 августа 2021 г. 16:12
Задержан депутат Эльданиз Салимов
Задержан депутат Эльданиз Салимов
3 августа 2021 г. 14:12
Названо число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд в Украину 
Названо число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд в Украину 
3 августа 2021 г. 16:14
Бакинский метрополитен отправит на утилизацию 17 вагонов
Бакинский метрополитен отправит на утилизацию 17 вагонов
4 августа 2021 г. 16:37
Токио-2020: Рафаэль Агаев проиграл свой последний бой в группе
Токио-2020: Рафаэль Агаев проиграл свой последний бой в группе
6 августа 2021 г. 15:20
Токио-2020: Мария Стадник не смогла выйти в финал
ФотоТокио-2020: Мария Стадник не смогла выйти в финал
6 августа 2021 г. 15:50
В Баку задержаны продававшие метамфетамин мать и сын
ФотоВ Баку задержаны продававшие метамфетамин мать и сын
3 августа 2021 г. 15:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi