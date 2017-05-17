В США один человек погиб и 25 пострадали из-за сильного торнадо

© Associated Press

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Сильный торнадо обрушился во вторник на округ Бэррон в американском штате Висконсин в США.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный телеканал WQOW.

По информации телеканала, который ссылается на шерифа округа Криса Фитцджеральда, в результате разгула стихии погиб один и пострадали 25 человек.

Наибольший ущерб нанесен парковке с трейлерами, в которых проживали люди, а также птицеферме.

Торнадо довольно часто явление в США. Так, только во вторник, помимо Висконсина, они были зафиксированы в штатах Техас, Небраска, Оклахома, Канзас.