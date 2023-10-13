В США оценили возможность участия третьих сил в конфликте Израиля и Палестины

Правительство США в настоящее время не видит свидетельств подготовки третьих сил к вмешательству в конфликт между Израилем и Палестиной.

Правительство США в настоящее время не видит свидетельств подготовки третьих сил к вмешательству в конфликт между Израилем и Палестиной.

Как передает Report об этом в ходе брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

Во время мероприятия журналисты поинтересовались, принимает ли Вашингтон меры для препятствования вовлечению в боевые действия третьих сил. В частности, речь шла об Иране или ливанском движении "Хезболлах".

"На данном этапе мы не видим, чтобы кто-либо из внешних игроков изъявил желание или готовность вмешаться в этот конфликт или расширить его ареал", - подчеркнул Кирби.