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В США оценили ущерб штурма Капитолия

В США оценили ущерб штурма Капитолия В результате беспорядков 6 января Капитолию США в Вашингтоне был нанесен ущерб на сумму не менее 1,5 миллиона долларов США, заявила прокурор Мона Седки во время судебного разбирательства.
Другие страны
4 июня 2021 г. 08:11
В США оценили ущерб штурма Капитолия

В результате беспорядков 6 января Капитолию США в Вашингтоне был нанесен ущерб на сумму не менее 1,5 миллиона долларов США, заявила прокурор Мона Седки во время судебного разбирательства.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, слова прокурора приводит The Washington Post.

Издание подчеркивает, что обвинение в ходе судебного заседания в среду впервые озвучило свою оценку суммы ущерба, нанесенного участниками штурма. Это важно, поскольку прокуроры намерены взыскать с обвиняемых часть ущерба в рамках сделки со следствием, поясняет The Washington Post.

По данным газеты, обвинения после беспорядков были предъявлены примерно 450 людям. Половине из них предъявлены обвинения в мелких правонарушениях, так что они, скорее всего, смогут избежать тюремного заключения. Еще более 200 человек обвиняются в препятствовании работе Конгресса и в намерении помешать конгрессменам подтвердить результаты голосования выборщиков. Как отмечается, за это обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы.

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Версия на английском языке US prosecutors estimate damage of Capitol storming

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