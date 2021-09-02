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В США объявили угрозу наводнений из-за циклона "Ида"

В США объявили угрозу наводнений из-за циклона "Ида" Угроза наводнений объявлена из-за тропического циклона "Ида" на северо-востоке США, в том числе в крупнейшем американском мегаполисе Нью-Йорке.
Другие страны
2 сентября 2021 г. 08:36
В США объявили угрозу наводнений из-за циклона Ида

Угроза наводнений объявлена из-за тропического циклона "Ида" на северо-востоке США, в том числе в крупнейшем американском мегаполисе Нью-Йорке.

Как передает Report, об этом сообщается в Twitter Национального центра по наблюдению за ураганами.

Ураган "Ида", которому была присвоена четвертая категория из пяти возможных, обрушился на побережье штата Луизиана в минувшее воскресенье. Вскоре он ослаб до тропического шторма.

На данный момент природное явление, которое специалисты характеризуют как посттропический циклон, движется в северо-восточном направлении со скоростью около 12,5 м/с, затрагивая штаты Нью-Йорк, Пенсильвания, Нью-Джерси, Мэриленд. Скорость ветра в его пределах не превышает 18 м/ с. Специалисты Национального центра по наблюдению за ураганами предупреждают, что циклон сопровождается "сильными осадками и грозит наводнениями".

В Нью-Йорке на протяжении нескольких часов идет ливень, сопровождающийся грозой. Телеканалы показывают кадры подтопленных улиц. Транспортное управление Нью-Йорка объявило, что из-за подтоплений временно приостановлена работа большей части городской подземки.

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