В США объявили режим ЧС после кибератаки на топливную компанию

По сообщениям СМИ, кибератака на Colonial Pipeline проводилась с использованием программы-вымогателя

Власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации в связи с приостановкой работы крупнейшей компании-оператора Соединенных Штатов Colonial Pipeline, занимающейся транспортировкой топлива по трубопроводу.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Colonial Pipeline заявил, что подвергся кибератаке. В связи с этим компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы".

По сообщениям СМИ, кибератака на Colonial Pipeline проводилась с использованием программы-вымогателя. Агентство Bloomberg передавало, что за атакой стоят злоумышленники из преступной группировки DarkSide, им удалось похитить 100 гигабайт данных компании.