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В США объявили режим ЧС после кибератаки на топливную компанию

В США объявили режим ЧС после кибератаки на топливную компанию По сообщениям СМИ, кибератака на Colonial Pipeline проводилась с использованием программы-вымогателя
Другие страны
10 мая 2021 г. 09:37
В США объявили режим ЧС после кибератаки на топливную компанию

Власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации в связи с приостановкой работы крупнейшей компании-оператора Соединенных Штатов Colonial Pipeline, занимающейся транспортировкой топлива по трубопроводу.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Colonial Pipeline заявил, что подвергся кибератаке. В связи с этим компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы".

По сообщениям СМИ, кибератака на Colonial Pipeline проводилась с использованием программы-вымогателя. Агентство Bloomberg передавало, что за атакой стоят злоумышленники из преступной группировки DarkSide, им удалось похитить 100 гигабайт данных компании.

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Версия на английском языке US declares emergency after cyber attack on fuel company

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