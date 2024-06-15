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В США объявили о выделении 1,5 млрд долларов на энергетику Украины

В США объявили о выделении 1,5 млрд долларов на энергетику Украины Вице-президент США Камала Харрис объявила, что Вашингтон предоставит Киеву $1,5 млрд долларов.
Другие страны
15 июня 2024 г. 14:54
В США объявили о выделении 1,5 млрд долларов на энергетику Украины

Вице-президент США Камала Харрис объявила, что Вашингтон предоставит Киеву $1,5 млрд долларов.

Как передает Report, об этом она заявила в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на конференции в Швейцарии.

Деньги будут выделены Агентством США по международному развитию (USAID).

"Со стороны USAID поддержка включает в себя 500 млн долларов в виде нового финансирования энергетической помощи и перенаправление 324 млн долларов из ранее объявленной помощи на чрезвычайные энергетические нужды в Украине. Финансирование позволит восстановить энергетическую инфраструктуру, расширить производство электроэнергии, стимулировать инвестиции частного сектора и защитить энергетическую инфраструктуру", - отмечается в сообщении.

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