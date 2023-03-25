В США обвиняемый в причастности к убийству президента Гаити признал вину

Гражданин Гаити и Чили признал в США вину в причастности к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза в июле 2021 года.

Гражданин Гаити и Чили признал в США вину в причастности к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза в июле 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

50-летний Родольф Жаар в суде Майами (штат Флорида) признал вину в оказании материальной поддержки и сговоре с целью похищения и убийства Моиза. Как пишет агентство, он, в частности, предоставил оружие, еду и жилье гражданам Колумбии, входившим в преступную группировку.

AP отмечает, что Жаар пошел на сделку со следствием и предоставил данные, которые помогут властям привлечь к ответственности еще 10 обвиняемых, находящихся под стражей в США. Ожидается, что приговор Жаару будет вынесен 2 июня. Ему грозит тюремное заключение на срок вплоть до пожизненного.

Всего на территории США под стражей находятся 11 обвиняемых в организации убийства Моиза. 7 июля 2021 года он был смертельно ранен во время нападения на его резиденцию, огнестрельные ранения также получила супруга президента. Позднее власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть из которых арестована. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек.