В США обвинили Россию в дестабилизации "сильнейшего в истории союза"

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Россия пытается развернуть Турцию и других союзников США по НАТО в свою сторону, считает постпред США при альянсе Кэй Бэйли Хатчисон.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Хатчисон сделала это заявление в преддверии саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Брюсселе.

"Да, я думаю, что Россия пытается развернуть Турцию. Они пытаются развернуть многих наших союзников. Они хотят дестабилизировать сильнейший в мировой истории оборонный союз, каким является НАТО", — сказала она в воскресенье в эфире телеканала FoxNews.