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В США обвинили правоохранительные органы в штурме Капитолия

В США обвинили правоохранительные органы в штурме Капитолия Правоохранительные органы США, включая Федеральное бюро расследований, непосредственно виноваты в том, что сопровождавшийся насилием штурм Капитолия стал возможен 6 января 2021 года, так как допустили ряд промахов и не воспользовались разведданными о подг
Другие страны
1 февраля 2023 г. 10:50
В США обвинили правоохранительные органы в штурме Капитолия

Правоохранительные органы США, включая Федеральное бюро расследований, непосредственно виноваты в том, что сопровождавшийся насилием штурм Капитолия стал возможен 6 января 2021 года, так как допустили ряд промахов и не воспользовались разведданными о подготовке беспорядков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение в эфире телеканала NBC в среду выразил ведущий следователь специального комитета Палаты представителей Конгресса США по изучению обстоятельств штурма Тимоти Хифи.

"Правоохранительные органы самым непосредственным образом причастны к ошибкам в системе безопасности, что привело к насилию", - сказал он.

Хифи добавил, что согласен с комиссией в том, что беспорядки спровоцировал бывший президент Дональд Трамп, однако призвал не преуменьшать роль промахов федеральных правоохранительных органов, которые позволили беспорядкам приобрести серьезный масштаб. "[Трамп] был непосредственной причиной случившегося, если бы не его слова и поступки, этого бы не было. Однако на произошедшее в Капитолии также повлияла неспособность правоохранительных органов использовать обширную разведывательную информацию, которая появилась у них до 6 января", - пояснил он.

"Имеющаяся информация была вполне конкретной, и, по нашему мнению, ее было достаточно, чтобы органы выполнили свою работу лучше", - добавил Хифи.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что Секретная служба США, отвечающая за охрану первых лиц государства, узнала о том, что сторонники Трампа готовят штурм Капитолия, почти за две недели до него.

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Версия на английском языке Law enforcement agencies in US accused of storming Capitol

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