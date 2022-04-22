В США обсуждают с международными институтами поиск $5 млрд в месяц для Киева

Соединенные Штаты в настоящий момент обсуждают с партнерами по Группе семи (G7) и международными финансовыми институтами вопрос о том, где изыскать дополнительные средства для помощи Киеву, который оценивает свои финансовые потребности для сохранения функ

Соединенные Штаты в настоящий момент обсуждают с партнерами по Группе семи (G7) и международными финансовыми институтами вопрос о том, где изыскать дополнительные средства для помощи Киеву, который оценивает свои финансовые потребности для сохранения функционирования экономики в 5 млрд долларов США ежемесячно в течение следующего квартала.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг на пресс-конференции министр финансов США Джанет Йеллен.

Ей был задан вопрос о том, откуда США намерены взять средства в размере 5 млрд долларов США в месяц, которые, как сообщала ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, необходимы Киеву. "Мы ведем обсуждения на этой неделе в рамках G7, а также с международными финансовыми институтами... Мы будем обсуждать финансовые потребности и то, как нам собрать эти деньги", - ответила Йеллен. "Я думаю, что мы едины в признании того, что нам надо найти способы обеспечить потребности Украины", - подчеркнула глава Минфина США.