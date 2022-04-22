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В США обсуждают с международными институтами поиск $5 млрд в месяц для Киева

В США обсуждают с международными институтами поиск $5 млрд в месяц для Киева Соединенные Штаты в настоящий момент обсуждают с партнерами по Группе семи (G7) и международными финансовыми институтами вопрос о том, где изыскать дополнительные средства для помощи Киеву, который оценивает свои финансовые потребности для сохранения функ
Другие страны
22 апреля 2022 г. 03:41
В США обсуждают с международными институтами поиск $5 млрд в месяц для Киева

Соединенные Штаты в настоящий момент обсуждают с партнерами по Группе семи (G7) и международными финансовыми институтами вопрос о том, где изыскать дополнительные средства для помощи Киеву, который оценивает свои финансовые потребности для сохранения функционирования экономики в 5 млрд долларов США ежемесячно в течение следующего квартала.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг на пресс-конференции министр финансов США Джанет Йеллен.

Ей был задан вопрос о том, откуда США намерены взять средства в размере 5 млрд долларов США в месяц, которые, как сообщала ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, необходимы Киеву. "Мы ведем обсуждения на этой неделе в рамках G7, а также с международными финансовыми институтами... Мы будем обсуждать финансовые потребности и то, как нам собрать эти деньги", - ответила Йеллен. "Я думаю, что мы едины в признании того, что нам надо найти способы обеспечить потребности Украины", - подчеркнула глава Минфина США.

Она напомнила, что американский президент Джо Байден ранее в четверг распорядился выделить дополнительно 500 млн долларов США в виде экономической помощи Киеву. Таким образом, с учетом этой цифры за последние два месяца экономическая помощь США Украине составит уже 1 млрд долларов США. По словам Йеллен, для дальнейшей финансовой поддержки Киева американской администрации необходимо будет обратиться к Конгрессу с "дополнительным запросом". "Я не имею возможности сообщить вам какие-либо детали", - добавила при этом министр.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Kiyev üçün ayda 5 milyard dollar axtarır

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