В США обсуждают помилование конгрессменов, расследовавших штурм Капитолия

Члены специального комитета Палаты представителей Конгресса США, расследовавшего обстоятельства штурма Капитолия в начале 2021 года, обсуждают с Белым домом упреждающее помилование в преддверии инаугурации избранного президента Дональда Трампа.

Члены специального комитета Палаты представителей Конгресса США, расследовавшего обстоятельства штурма Капитолия в начале 2021 года, обсуждают с Белым домом упреждающее помилование в преддверии инаугурации избранного президента Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом порталу Punchbowl News сообщил конгрессмен Бенни Томпсон (демократ от штата Миссисипи), который был председателем комитета.

Он заявил, что обсуждал этот вопрос с администрацией в прошлом месяце, однако не контактировал по этому поводу напрямую с действующим президентом Джо Байденом.

"Я верю Дональду Трампу, когда он говорит, что будет добиваться возмездия. Я верю, когда он называет мое имя, Лиз Чейни (республиканка, ранее представлявшая в нижней палате Конгресса штат Вайоминг) и других", - сказал демократ.

Томпсон напомнил, что парламентарии обладают конституционной защитой от преследования со стороны исполнительной власти за законную законодательную деятельность. Тем не менее, он выразил опасение, что Трамп попытается преследовать членов комитета какими-либо иными способами в обход Министерства юстиции.

Ранее действующий глава вашингтонской администрации допустил, что помилует в предварительном порядке ряд лиц, которые ранее критиковали Трампа, однако окончательного решения он еще не принял. Действующий президент США может помиловать в предварительном порядке и тех, кому не предъявлены какие-либо обвинения. Это сильно затруднит или сделает невозможным судебное преследование этих людей со стороны федеральных властей.