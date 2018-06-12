В США обнаружили мертвыми всех захваченных в заложники детей - ОБНОВЛЕНО

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ В американском городе Орландо мужчина, который более 12 часов удерживал в заложниках четырех детей, покончил с собой, детей обнаружили мертвыми, cообщает Report cо ссылкой на CNN.

*** 00:28

В Орландо (штат Флорида) мужчина более 12 часов удерживает в заложниках четырёх детей.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении местной полиции.

Отмечается, что вечером 10 июня в полицию позвонила женщина, сообщившая, что её избил друг. Когда стражи порядка попытались задержать его, он начал стрельбу. В итоге был ранен один из полицейских, а сам мужчина забаррикадировался в квартире с четырьмя детьми в возрасте одного года, шести, 10 и 11 лет.

В сообщении полиции города Орландо также указывается, что стражи порядка призывают злоумышленника освободить детей, надеясь "привести ситуацию к безопасному и мирному решению".