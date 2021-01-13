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В США обнаружили два новых штамма коронавируса

В США обнаружили два новых штамма коронавируса Ученые в американском штате Огайо заявили об обнаружении двух новых штаммов коронавируса, сформировавшихся на территории Соединенных Штатов.
Другие страны
13 января 2021 г. 20:52
В США обнаружили два новых штамма коронавируса

Ученые в американском штате Огайо заявили об обнаружении двух новых штаммов коронавируса, сформировавшихся на территории Соединенных Штатов.

Как передает Report, об этом говорится в отчете медицинского центра Университета штата Огайо.

По его данным, один из них аналогичен так называемой британской разновидности вируса. Как отмечают ученые, наблюдается развитие и другого штамма с тремя генетическими мутациями.

По мнению ученых, второй штамм более заразен, чем ранее известные виды коронавируса.

"На данный момент у нас нет [достаточно] информации для того, чтобы считать, что эти мутации будут иметь какое-либо влияние на эффективность вакцин, которые сейчас используются", - отметил соавтор публикации и главный научный сотрудник медцентра университета Питер Молер. Он, однако, заявил, что этот вопрос необходимо более тщательно изучить, а также призвал не реагировать слишком остро на факт появления новых штаммов, пока у ученых не будет дополнительной информации о них.

Как предположили исследователи, обнаружение новых штаммов в США подтверждает вероятность появления различных разновидностей инфекции по всему миру.

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