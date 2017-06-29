В США объявлены новые меры безопасности на зарубежных авиарейсах

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Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Власти США объявили об усилении мер безопасности на авиарейсах из-за рубежа. Как сообщает Report cо ссылкой на Би-би-си, эти меры направлены на то, чтобы на борт самолета не могли попасть взрывчатые вещества.

При этом расширенные меры безопасности не коснулись запрета на пронос на борт самолета ноутбуков.

Напомним, в марте этого года США запретили проносить на борт "электронные устройства крупнее смартфона" на рейсах из Турции, Марокко, Иордании, Египта, ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии и Кувейта, как подчеркивалось, из опасений, что в таких устройствах могут быть замаскированы бомбы.

В то же время, новые меры безопасности предусматривают усиление досмотра на рейсах из всех 105 стран мира, откуда летают самолеты в США.

Авиакомпаниям дано три месяца на подготовку к этим мерам досмотра, иначе им могут быть запрещены полеты в США.

Таким образом, усиленные поверки коснутся пассажиров двух тысяч авиарейсов, ежедневно прибывающих в США из 280 аэропортов мира.