В США объявили о разработке закона по усилению антироссийских санкций

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм и его коллега-демократ Боб Менендес объявили о начале работы над "всеобъемлющим законопроектом" по усилению санкционного давления на Россию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Грэма.

Сенаторы заявили, что они "привержены тому, чтобы конгресс сохранял активную роль в противостоянии российской агрессии". "Поэтому мы представим всеобъемлющий законопроект в ближайшие дни, чтобы удостовериться, что санкции в рамках закона "О противодействии врагам Америки посредством санкций" (CAATSA) вводятся", — сказали законодатели.

В то же время двухпартийный законопроект будет предполагать введение "дополнительных санкций для обеспечения максимального давления на кампанию Кремля против демократии" в США.